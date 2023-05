Število smrtnih žrtev poplav v Italiji naraslo na 13

Rim, 18. maja - Število smrtnih žrtev neurja in poplav, ki so prizadele italijansko deželo Emilija-Romanja, se je povzpelo na 13, so danes sporočile lokalne oblasti in dodale, da več ljudi še vedno pogrešajo. Skupno so evakuirali več kot 20.000 ljudi, zaradi obsežne škode pa je EU sporočila, da je center za usklajevanje nujnega odziva pripravljen pomagati.