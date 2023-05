V italijanski Emiliji-Romanji zaradi poplav velika škoda tudi v kmetijstvu

Bologna, 18. maja - Italijanska dežela Emilija-Romanja je zaradi neurij in poplav, v katerih je po zadnjih podatkih življenje izgubilo devet oseb, utrpela veliko škodo tudi v kmetijstvu in živinoreji. Poplavljene so obsežne pridelovalne površine ter hlevi in skladišča, v nekaterih delih je uničena celotna letina žit.