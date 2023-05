Na lokalnih volitvah v Italiji slavila desnica

Rim, 16. maja - V Italiji so v nedeljo in ponedeljek potekale lokalne volitve v 790 mestih, vključno s 13 prestolnicami pokrajin. V štirih pokrajinskih prestolnicah so slavili desnosredinski kandidati, v dveh levosredinski, v preostalih pa bo 28. in 29. maja potekal drugi krog. Italijanska premierka Giorgia Meloni je z rezultati volitev zadovoljna.