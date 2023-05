Forli, 17. maja - Italijanski deželi Emilija - Romanja in Marke še naprej pestijo huda neurja in poplave. Po obilnem deževju so poplave v Italiji zahtevale tri smrtne žrtve, več ljudi pa pogrešajo. Doslej so iz prizadetih območij evakuirali že najmanj 5000 ljudi, padavine pa naj bi po napovedih meteorologov prenehale danes popoldne.