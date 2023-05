Gasilci čez noč odpravljali posledice deževja, sprožilo se je še 16 plazov

Maribor/Ptuj, 18. maja - Tudi čez noč so gasilci 12 gasilskih enot na območjih regijskih centrov za obveščanje Celje, Maribor, Murska Sobota in Ptuj odpravljali posledice obilnega deževja. Uprava za zaščito in reševanje je zabeležila 13 dogodkov. Pomagajo tudi pripadniki SV. Sprožilo pa se je še 16 plazov, za njihovo sanacijo so aktivirali skupno 13 gasilskih enot.