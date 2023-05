Policija začela preventivno akcijo za večjo varnost kolesarjev

Ljubljana, 18. maja - Policisti bodo od danes do 28. maja v okviru nacionalne preventivne akcije za večjo varnost kolesarjev poostreno nadzirali promet. Pozorni bodo predvsem na nepravilno in tesno prehitevanje kolesarjev. Agencija za varnost prometa ob tem kolesarje poziva, naj se ne vozijo v nasprotni smeri in naj uporabljajo čelado.