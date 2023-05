AVP: Vozniki naj pri prehitevanju kolesarjev upoštevajo pravilo bočne razdalje 1,5 metra

Ljubljana, 16. maja - Udeleženci v prometu naj bodo posebej pozorni na kolesarje, predvsem pri zavijanju v desno, ko imajo kolesarji prednost, in pri prehitevanju, ko velja pravilo bočne razdalje meter in pol, so ob globalnem tednu varnosti cestnega prometa in nacionalni preventivni akciji za večjo varnost kolesarjev pozvali na Agenciji za varnost prometa (AVP).