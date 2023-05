Z junijem na voljo nova vseslovenska vozovnica za potniški promet

Ljubljana, 15. maja - V Sloveniji bo od 1. junija na voljo nova vseslovenska vozovnica, s katero bo mogoče za 70 evrov mesečno ali 560 evrov letno uporabljati ves linijski potniški promet v državi z izjemo mestnega. Kot so za STA pojasnili na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, bodo mestni potniški promet v shemo predvidoma vključili do konca leta.