Osebna asistenca bo po opozorilu iniciative rezervirana le za prvorazredne invalide

Ljubljana, 30. marca - Člani Iniciative za osebno asistenco so se zbrali pred ministrstvom za delo, saj je minister za delo Luka Mesec napovedal, da bodo do storitev osebne asistence upravičeni le tisti, ki so družbeno aktivni. V iniciativi menijo, da bo osebna asistenca zdaj rezervirana le za prvorazredne invalide. Mesec jih miri, da bodo vključeni v javno razpravo.