Sindikat osebne asistence za 25. maj napovedal stavko

Ljubljana, 20. aprila - Sindikat osebne asistence je zaradi "vse težjih in skoraj že nevzdržnih razmer" za 25. maj napovedal stavko. V sindikatu med drugim zahtevajo zadostno financiranje dejavnosti, ki bi zagotavljalo primeren obseg dopustov in višino dodatkov, sprejetje standardov in normativov ter sklenitev kolektivne pogodbe za osebno asistenco, so sporočili.