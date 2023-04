Člani Iniciative za osebno asistenco bodo ustanovili politično stranko Nediskriminacija

Ljubljana, 13. aprila - Člani Iniciative za osebno asistenco so se spet zbrali pred ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter opozorili, da se s predlogi prenove zakona o osebni asistenci ne strinjajo. Zaposlenim na ministrstvu so ob tem predali logotip bodoče politične stranke Nediskriminacija, ki jo nameravajo ustanoviti do jeseni.