Deževje povzročilo težave v skoraj celotnem Pomurju

Murska Sobota, 17. maja - Deževje v zadnjih dneh je povzročilo težave tudi v skoraj celotnem Pomurju. Večinoma je šlo za primere, ko so meteorne vode poplavile kleti in kmetijske površine, sprožilo se je osem zemeljskih plazov. Mura in Ščavnica pa kljub naraščanju sicer ostajata znotraj poplavnih nasipov, so danes za STA povedali v centru za obveščanje Murska Sobota.