Zaradi močnega deževja danes več plazov, Krka in Kolpa se razlivata

Ljubljana, 16. maja - Zaradi močnega deževja in razmočenega terena se je danes sprožilo 15 zemeljskih plazov, največ na severovzhodnem delu Slovenije. Plazovi večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte, nekaj škode so povzročili tudi v naravi, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Reke še naraščajo, razlivata se Krka in njeni pritoki ter Kolpa.