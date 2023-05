Začelo se je odstranjevanje panelne ograje na meji s Hrvaško

Osilnica/Jelšane, 16. maja - Notranje ministrstvo je nedavno s podjetjem Minis sklenilo pogodbo za odstranitev panelne ograje na meji s Hrvaško. Dela so začeli danes. Na območju nekdanjih mejnih prehodov Osilnica in Jelšane sta si začetek del ogledala notranji in obrambni minister, Boštjan Poklukar in Marjan Šarec. Ta je dejal, da je danes velik dan zlasti za prebivalce.