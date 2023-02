Ljubljana, 28. februarja - NSi zaradi suma netransparentnosti in korupcijskih tveganj pri izbiri ponudnika za odstranjevanje ograje na meji zahteva sklic komisije za nadzor javnih financ. Prepričani so, da so bila v postopku med drugim kršena načela transparentnosti in zagotavljanja konkurenčnosti vseh ponudnikov, zato naj komisija k ukrepanju pozove računsko sodišče in KPK.