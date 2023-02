Izbira ponudnika za odstranjevanje ograje je bila po zagotovilih ministrstva transparentna in skladna z zakonodajo

Ljubljana, 28. februarja - Na ministrstvu za notranje zadeve poudarjajo, da je bila izbira ponudnika za odstranjevanje ograje na meji med Slovenijo in Hrvaško transparentna in skladna z zakonodajo. V NSi namreč zaradi suma netransparentnosti in korupcijskih tveganj pri izbiri ponudnika zahtevajo sklic komisije za nadzor javnih financ.