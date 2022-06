Ograja na južni meji bo odstranjena predvidoma do konca leta, operativni načrt v pripravi

piše Luka Tetičkovič

Ljubljana, 9. junija - Odstranitev začasnih tehničnih ovir na meji je ena od prednostnih nalog vlade, so za STA v torek zatrdili na ministrstvu za notranje zadeve. Odstranitev je predvidena do konca tega leta, ta teden bodo začeli s pripravo operativnega načrta, ki naj bi bil končan do konca junija.