WWF poziva h globalni prepovedi plastičnih izdelkov za enkratno uporabo

Ljubljana, 15. maja - WWF je vlade po svetu pred pogajanji o sporazumu ZN o onesnaževanju s plastiko pozval, naj prepovedo škodljive in nepotrebne plastične izdelke za enkratno uporabo. "Odprava visoko tvegane in nepotrebne plastike za enkratno uporabo je prvi korak k ustvarjanju pravičnejšega in bolj krožnega gospodarstva," so zapisali.