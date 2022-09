Slovenija izboljšala oceno pri zmanjšanju vpliva plastičnih proizvodov na okolje

Ljubljana, 21. septembra - Slovenija se je v poročilu o stanju implementacije evropske direktive o zmanjšanju vpliva plastičnih proizvodov na okolje po državah EU uvrstila med države, ki so dosegle dobro skupno oceno. V to skupino se je uvrstila, čeprav še ni dokončala prenosa direktive, so sporočili iz nevladne organizacije Ekologi brez meja.