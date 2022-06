Projekt razkril onesnaženost Save in njenih bregov s plastiko in mikroplastiko

Ljubljana, 1. junija - Dan Save, ki ga obeležujemo danes, so soustvarjalci projekta Pirati plastike obeležili s spletno okroglo mizo. Kot so pojasnili, so v okviru projekta letos spomladi na brežinah Save v štirih državah odkrili 755 kosov odpadkov, prevladovala je plastika. Mikroplastiko pa so v Savi zaznali v Ljubljani, v Gradiški in v Šabcu, so sporočili.