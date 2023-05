Zasebni zdravniki in zobozdravniki na srečanju tudi o ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 12. maja - V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije so skupaj z Zdravniško zbornico Slovenije organizirali 34. spomladansko srečanje, na katerem bodo danes in v soboto med drugim izmenjali mnenja in pobude članov o aktualnem dogajanju, tudi o napovedani ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, so sporočili iz združenja.