Golob: S prenosom dopolnilnega zavarovanja na ZZZS želimo preprečiti podražitve in zasebne dobičke

Ljubljana, 12. aprila - S prenosom dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja na ZZZS želijo preprečiti podražitve dopolnilnega zavarovanja in zasebne dobičke iz naslova zdravstvenih zavarovanj, je ob današnji predstavitvi novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju povedal premier Robert Golob. Pri tem sta koalicija in vlada enotni, je dodal.