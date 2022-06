Predstavniki Koordinacije zdravniških organizacij ministru predstavili aktualne probleme

Ljubljana, 9. junija - Predstavniki Koordinacije zdravniških organizacij so se srečali z ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom. Predstavili so mu aktualne probleme in mu ponudili vso pravno pomoč pri pripravi sprememb zakonodaje. Minister se je za predloge zahvalil in napovedal, da jih bo skušal čim hitreje uresničiti, so sporočili iz zdravniške zbornice.