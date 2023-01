Zdravniške organizacije za dolgoročne rešitve v zdravstvu

Ljubljana, 5. januarja - V Koordinaciji zdravniških organizacij so se v izjavi za medije po današnji seji zavzeli za dolgoročne rešitve v zdravstvu. Med njimi so našteli ohranitev standardov in normativov, izboljšanje plač zdravnikov in njihovega delovnega časa. Kljub slabem stanju zdravstva po navedbah koordinacije zdravniki zagotavljajo visoko strokovnost obravnave.