Francija, Nemčija, Jordanija in Egipt pozivajo k prenehanju spopadov v Gazi

Berlin, 11. maja - Zunanji ministri Francije, Nemčije, Jordanije in Egipta so po današnjem sestanku v Berlinu Izrael in islamistično organizacijo Islamski džihad pozvali k prenehanju spopadov v Gazi. Zunanji ministri so na sestanku skušali oživeti prizadevanja za mir, prekinitev spopadov pa bo s pogovori z obema stranema skušal doseči tudi Egipt sam.