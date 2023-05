V Nemčiji od nedelje do torka nova velika stavka v prometu

Berlin, 11. maja - Nemški sindikat železnic in prometa EVG je za začetek prihodnjega tedna napovedal 50-urno stavko v železniškem prometu. Stavka se bo začela v nedeljo ob 22. uri in bo potekala do torka do konca dneva. V tem času bodo zaustavljeni linijski in regionalni potniški promet ter železniški transport, poroča nemška tiskovna agencija dpa.