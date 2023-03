V Nemčiji stavka v prevozniškem sektorju, odpovedani tudi leti z brniškega letališča

Frankfurt/Brnik, 27. marca - V Nemčiji bodo danes stavkali zaposleni na letališčih in železnicah ter v avtobusnem prometu in pristaniščih, osrednja zahteva pa so višje plače. Zaradi stavke se vrstijo odpovedi letov v in iz Nemčije, med drugim so odpovedani vsi za danes načrtovani leti med frankfurtskim in münchenskim letališčem ter Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana.