Deutsche Bahn za ponedeljek odpovedal vse vožnje na daljše razdalje

Frankfurt, 23. marca - Nemški železniški operater Deutsche Bahn je za ponedeljek odpovedal vse vožnje vlakov na daljše razdalje. Sindikati so namreč napovedali stavko zaposlenih na letališčih, železnicah ter v avtobusnem prometu in pristaniščih. Kot so dodali v podjetju, bo stavka močno zdesetkala tudi ostale železniške povezave.