Nemški sindikati stavko zagovarjajo kot potrebno in sorazmerno

Berlin, 27. marca - V Nemčiji danes poteka stavka, ki je ohromila praktično ves prometni sektor. Po besedah vodje sindikata EVG Martina Bukerta je stavka potrebna in sorazmerna. Med drugi so bili zaradi stavke odpovedani tudi današnji leti med frankfurtskim in münchenskim letališčem ter Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana.