Sirija po več kot 11 letih znova sprejeta v Arabsko ligo

Kairo, 7. maja - Zunanji ministri držav Arabske lige so na srečanju v Kairu sprejeli odločitev za ponovno včlanitev Sirije v to organizacijo. Iz 22-članske Arabske lige je bila izključena leta 2011 po ukrepanju režima sirskega voditelja Bašarja al Asada proti udeležencem protestov, na katerih so Sirci zahtevali demokracijo, in je kasneje vodilo k vojni v državi.