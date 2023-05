Srbska policija pridržala več mladoletnikov zaradi groženj na družbenih omrežjih

Beograd, 6. maja - V Srbiji, kjer se nadaljuje tridnevno žalovanje, bodo danes pokopali prve od skupno 17 smrtnih žrtev dveh strelskih napadov, ki sta v sredo in četrtek pretresla državo. Prebivalci Srbije so tudi danes v spomin žrtvam prižigali sveče in polagali vence. Srbska policija pa je pridržala več mladoletnikov zaradi spornih objav na družbenih omrežjih.