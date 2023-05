Pri napadalcu pri Mladenovcu našli arzenal orožja

Beograd, 5. maja - Policija je v počitniški hiši 21-letnika, ki je minulo noč pri Mladenovcu v Srbiji ubil osem ljudi, našla več kosov strelnega orožja in strelivo, na njegovem domu pa tudi ročne bombe in avtomatsko puško. Po ocenah mu zaradi teže zločina grozi dosmrtni zapor. Danes so mu odredili 48-urno pridržanje.