Ranjene po dveh napadih v Srbiji večinoma uspešno oskrbeli

Beograd, 6. maja - Srbska ministrica za zdravje Danica Grujičić je danes povedala, da so trije od 14 ranjenih v četrtkovem napadu pri Mladenovcu še v kritičnem stanju, enako velja za dečka in deklico, ki sta bila med sedmimi ranjenimi v strelskem napadu v osnovni šoli v Beogradu v sredo. Ostali so po njenih besedah v stabilnejšem stanju.