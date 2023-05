Vučić po napadu pri Mladenovcu napovedal strožjo zakonodajo glede orožja

Beograd, 5. maja - "To je napad na celo našo državo in vsak državljan to čuti," je danes na novinarski konferenci po napadu pri Mladenovcu, kjer je 21-letnik v četrtek pozno zvečer ubil osem ljudi in jih ranil 14, dejal srbski predsednik Aleksandar Vučić. Napad je označil za teroristično dejanje in napovedal razorožitev Srbije ter strožjo zakonodajo glede orožja.