V Beogradu in drugih mestih shodi v spomin na žrtve strelskega napada

Beograd/Zagreb/Banjaluka, 4. maja - V Beogradu in nekaterih drugih srbskih mestih nocoj potekajo shodi v spomin na žrtve sredinega smrtonosnega strelskega napada na beograjski osnovni šoli, ki ga je izvedel 13-letni učenec. Žrtvam so se s svečami in minuto molka med drugim poklonili tudi v Zagrebu, Banjaluki in v Budvi.