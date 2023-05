Po streljanju v Srbiji dva učenca še vedno v kritičnem stanju

Beograd, 4. maja - Po strelskem napadu na osnovni šoli v središču Beograda, v katerem je v sredo 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest otrok in učiteljico, sta dva ranjena učenca še vedno v kritičnem stanju, ostali pa so stabilni. Več tisoč Beograjčanov se je v sredo zvečer na spontanem shodu poklonilo žrtvam napada.