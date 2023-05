V Srbiji zgroženost ob napadu v šoli in pozivi k prenehanju toleriranja nasilja

Beograd, 3. maja - V Srbiji se po današnjem krvavem strelskem napadu na eni od osnovnih šol v Beogradu vrstijo pozivi k prenehanju toleriranja nekaznovanega nasilja v javnem prostoru na vseh ravneh, ki se prepletajo z zgroženostjo, nejevero in žalostjo spričo tragedije. Slišati je bilo ocene, da prihaja do promocije nasilja v medijih, kritike so letele tudi na vlado.