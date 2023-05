Srbijo pretresel smrtonosen napad na osnovni šoli v Beogradu

pripravila Vesna Rojko

Beograd, 3. maja - Srbijo je danes pretresel smrtonosni napad na osnovni šoli v središču Beograda, v katerem je 13-letni učenec z očetovo pištolo ubil osem učencev in varnostnika. Ranil je še sedem ljudi. Motiv še ni znan, mladoletnik, ki so ga prijeli, je napad načrtoval vnaprej. Prijeli so tudi njegovega očeta. V državi so od petka razglasili tridnevno žalovanje.