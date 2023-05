Vučić po napadu v šoli: Eden najtežjih dni v zgodovini Srbije

Beograd, 3. maja - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je po današnjem strelskem napadu na osnovni šoli v Beogradu, v katerem je 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, predlagal vrsto ukrepov, med drugim znižanje kazenske odgovornosti s 14 na 12 let. Današnji dan je opisal kot enega najtežjih v zgodovini države in pozval k spremembi obnašanja v družbi.