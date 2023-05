Ministrstvo za kulturo: Kljub napredovanju na lestvici medijske svobode še ne moremo biti zadovoljni

Ljubljana, 3. maja - Ministrstvo za kulturo ob svetovnem dnevu svobode medijev ugotavlja, da kljub napredovanju Slovenije na lestvici medijske svobode še ne moremo biti zadovoljni, saj so razmere na RTVS zaradi preteklega političnega vmešavanja v vodenje RTVS še vedno slabe. Vodstvo RTVS so znova pozvali, naj se umakne, so v sporočilu zapisali na ministrstvu.