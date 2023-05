DNS in sindikat novinarjev ob dnevu svobode medijev spomnila na odgovornost do javnosti

Ljubljana, 3. maja - Ob svetovnem dnevu svobode medijev sta društvo novinarjev in novinarski sindikat pred stavbo RTVS med drugim izpostavila pomen povezovanja novinarjev, saj so skupaj lahko močnejši ob vseh izzivih, s katerimi se soočajo. Spomnili so tudi na odgovornost, ki jo imajo novinarji do javnosti, zaupanje katere lahko upravičujejo le z verodostojnim delom.