Večina anketiranih medijskih delavcev vrednoti svojo vlogo v družbi kot pomembnejšo od lastnih interesov

Ljubljana, 3. maja - Velika večina sodelujočih v anketi o pogojih dela novinarjev in drugih medijskih delavcev, ki so jo na današnji svetovni dan svobode medijev predstavili v sindikatu novinarjev, vlogo medijskega delavca v družbi vrednoti kot pomembnejšo od lastnih interesov. Največ jih namreč za zelo pomemben vidik svojega dela šteje odgovornost do javnosti.