Zaposleni na RTVS in STA izpostavili pomen ustreznih pogojev za profesionalno delo

Ljubljana, 3. maja - Zaposleni na RTVS in STA so ob dnevu svobode medijev med drugim izpostavili vlogo novinarjev, ki jo imajo pri promociji demokracije in človekovih pravic. Pri tem se soočajo s številnimi izzivi, zato je pomembno, da imajo za profesionalno opravljanje svojega dela zagotovljene ustrezne pogoje. Poudarili so tudi pomen novinarske profesionalnosti.