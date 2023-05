Pirc Musar in Golob izrekla sožalje žrtvam streljanja na šoli v Srbiji

Ljubljana, 3. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob sta danes izrekla iskreno sožalje staršem in svojcem preminulih po strelskem napadu na osnovni šoli v središču Beograda, v katerem je 13-letni učenec ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico.