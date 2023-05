Po streljanju v šoli v Srbiji tridnevno žalovanje

Beograd, 3. maja - Po strelskem napadu na šoli v Srbiji, v katerem je danes 13-letni učenec na svoji osnovni šoli v središču Beograda ubil osem učencev in varnostnika, ranil pa šest učencev in učiteljico, je vlada od petka v državi razglasila tridnevno žalovanje. Policija je sporočila, da je mladoletnik deloval sam in da je napad načrtoval.