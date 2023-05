Izrazi sožalja iz regije in EU ob streljanju na osnovni šoli v Srbiji

Beograd/Bruselj, 3. maja - V regiji in Evropski uniji se vrstijo izrazi sožalja in pretresenosti ob današnji tragediji na osnovni šoli v središču srbske prestolnice Beograd, v kateri je 13-letni učenec šole v streljanju ubil varnostnika in osem učencev, starih med 12 in 14 let, ter ranil še šest učencev in učiteljico.