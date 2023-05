V streljanju na osnovni šoli v Beogradu ubitih osem učencev in varnostnik

Beograd, 3. maja - Na osnovni šoli v središču srbske prestolnice Beograd je danes 14-letni učenec s pištolo ubil osem učencev in varnostnika, so potrdili na srbskem notranjem ministrstvu. Potrdili so tudi, da je ob učiteljici ranjenih še šest učencev. Po poročanju srbskih medijev je ena učenka življenjsko ogrožena. Storilca so že prijeli.