Na MZEZ sočustvujejo z žrtvami napada na beograjski šoli

Ljubljana/Beograd, 3. maja - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sporočilo, da globoko sočustvujejo z žrtvami napada na beograjski osnovni šoli, kjer je bilo danes v streljanju ubitih osem učencev in varnostnik. Izrazili so iskreno sožalje svojcem umrlih in zaželeli čimprejšnje okrevanje ranjenim.