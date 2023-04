Uspavani mrožinji Freyi na Norveškem postavili kip

Oslo, 30. aprila - V Oslu so mrožinji Freyi, ki se je od julija lani zadrževala v fjordu blizu norveške prestolnice, kasneje pa so jo morali zaradi pretirane pozornosti javnosti uspavati, postavili bronasti kip v naravni velikosti. Ta prikazuje Freyo, kako leži na boku z zaprtimi očmi. Žival je bila namreč znana po kobacanju v zasidrane čolne in sončenju v njih.