Mrožinjo Freyo zaradi pretirane pozornosti javnosti uspavali

Oslo, 14. avgusta - Mrožinjo Freyo, ki je nedavno postala atrakcija fjorda v Oslu, kjer se je udomačila, so zaradi skrbi za varnost ljudi uspavali, so danes sporočile norveške oblasti. Ljudje namreč niso upoštevali opozoril in nasvetov pristojnih služb glede približevanja živali, s čimer so ogrožali tako njo kot sebe, poročajo britanski BBC in tuje tiskovne agencije.